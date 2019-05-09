الاتحاد الأوروبي ينتقد احتجاز زامبرانو أحد رموز المعارضة في فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):

انتقد الاتحاد الأوروبي احتجاز السياسي الفنزويلي المعارض إدجار زامبرانو ووصف الأمر بأنه "انتهاك سافر" للدستور ودعى إلى إطلاق سراحه الفوري.

يتولى زامبرانو منصب نائب رئيس حزب "الجمعية الوطنية" الذي تسيطر عليه المعارضة في فنزويلا. وأعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو أمس الأربعاء أنه احتجز ومكانه غير معلوم.

وقال ناطق باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الخميس: "إنه عمل لخ دوافع سياسية يرمي إلى إسكات الجمعية الوطنية".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إطلاق سراح إدجار زامبرانو على الفور ويحمل السلطات ذات الصلة المسؤولية عن أمنه وسلامته".

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ودعا البيان إلى الاحترام الكامل لحصانة كل أعضاء الجمعية الوطنية بما في ذلك زعيم الحزب جوايدو.

وقال الناطق باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "الاتحاد الأوروبي سوف يواصل التفاعل، من خلال آلياته السياسية المختلفة، تجاه التآكل المتزايد للمؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".

وأسس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعية التأسيسية في 2017 في محاولة للاستيلاء على السلطة من الجمعية الوطنية. ورأس مادورو الذي أعيد انتخابه العام الماضي في تصويت متنازع عليه، البلاد في فترة شهدت انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية في فنزويلا.

واعترفت العشرات من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكولومبيا بجوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.