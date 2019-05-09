مستوطنون يقتحمون الأقصى في ذكرى ما يُسمى بـ"استقلال إسرائيل"

قال مسئول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فراس الدبس، إن 137 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، اليوم الخميس، بحراسة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي في ذكرى ما يُسمى بـ"استقلال إسرائيل".
أضاف الدبس - في تصريح اليوم - أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى قبل مغادرته من جهة باب السلسلة، علمًا بأن عددًا كبيرًا من المواطنين يوجدون في المسجد المبارك للتعبد.
وأوضح الدبس، أن الاقتحامات تتم عبر باب المغاربة، حيث
وأشار إلى أن جماعات الهيكل المزعوم، دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى، اليوم، تزامنًا مع احتفالات الاحتلال بذكرى تأسيس كيانه على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه.
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