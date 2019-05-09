رئيس هيئة الأركان الأمريكية يكشف أسباب إرسال حاملة الطائرات "لينكولن" إلى الخليج

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد، إن قرار إرسال حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" إلى منطقة الخليج العربي، جاء بهدف ردع إيران.
وأضاف دانفورد في جلسة للكونجرس الأمريكي - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس - أن القرار جاء للتأكيد على استعداد أمريكا للرد على أي تهديد ضد شعبها، أو شركائها في المنطقة، متابعًا "فحصنا المعلومات الاستخباراتية، لذلك أردنا إرسال رسائل عدة إلى إيران
ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسئول أمريكي - لم تسمه - القول إن المعلومات الاستخباراتية ضمت مؤشرات على أن إيران، أو وكلاءها بالمنطقة كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا وفي البحر، وأن المعلومات الاستخباراتية تناولت أيضًا "أن إيران ربما كانت تنقل صواريخ على قوارب إيرانية
تتكون مجموعة لينكولن البحرية من حاملة طائرات "يو أس أس أبراهام لينكولن"، وسفينة "يو أس أس ليتي غولف"، وسفينة "يو أس أس باينبريدج"، وسفينة "يو أس أس نيتز".
وكان مسئول في البنتاغون قال إن تحريك حاملة الطائرات "يو أس أس أبراهام لينكولن" إلى مياه الخليج قد يشمل وضع أربع قاذفات استراتيجية مع أفراد لقيادة وصيانة الطائرات، وأنه من المرجح أن تكون القاذفات من طراز بي-52.
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