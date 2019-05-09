الصين تواجه "الاحتكاكات التجارية" مع أمريكا للدفاع عن مصالحها

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج "إن بلاده لديها الإرادة والقدرة على الدفاع عن مصالح الصين المشروعة وسط الاحتكاكات التجارية الحالية مع الولايات المتحدة، وأنها مستعدة بشكل تام لجميع أنواع التطورات المحتملة".

وأضاف فنج - خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الصينية (بكين) اليوم الخميس - أن موقف الصين دائمًا متسق وواضح، حيث إنها تعارض بحزم فرض تعريفات إضافية بشكل أحادي، مؤكدا أنه لا يوجد فائز في الحرب التجارية التي لا تتماشي مع مصالح الطرفين وكذلك العالم.

وتابع: "نأمل أن يتم حل الخلافات من خلال المحادثات التجارية بدلا من الخطوات الأحادية، والتوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين ومربح للجانبين يقوم على أساس الاحترام المتبادل والمساواة".

وأشار فنج إلى أن زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) ليو خه إلى الولايات المتحدة لرئاسة وفد الصين في الجولة الـ 11 من المحادثات التجارية رفيعة المستوى تظهر مسئولية الصين وإخلاصها في دفع المشاورات قدماً.

وأضاف: "نأمل أن تعمل الولايات المتحدة معنا لتحقيق هذه

الغاية، ومراعاة مشاغل بعضنا البعض، وحل الخلافات التي تواجه كلا الجانبين من خلال التعاون والتشاور"، مشدداً على أن تصعيد الاحتكاكات التجارية يتعارض مع مصالح شعبي البلدين وشعوب العالم أجمع.وأعرب عن أسف بلاده العميق إزاء الإجراءات المزمعة من جانب الولايات المتحدة لرفع الرسوم الجمركية على منتجات مستوردة من الصين، وأن الصين ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة إذا ما وضع الجانب الأمريكي إجراءات رفع الرسوم الجمركية موضع التنفيذ.وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس الأربعاء أنها سترفع نسبة الرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار أمريكي من البضائع الصينية، من 10 إلى 25%، بدءًا من العاشر من مايو الجاري.