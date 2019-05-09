المعارضة السودانية تحذر من محاولات فض الاعتصام باستخدام مياه الصرف

كشف تجمع المهنيين السودانيين عن محاولات لفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، عن طريق إغراق ميدان الاعتصام بمياه الصرف الصحي، واتهم المجلس العسكري بالتقاعس عن حمايتهم.

وأعلن التجمع في تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر" عن اعتذار المجلس العسكري عن الرد على الوثيقة الدستورية يوم أمس الأربعاء بحجة عدم الانتهاء من دراستها. واتهم في الوقت نفسه المجلس العسكري بالتهاون وممارسة "الجرجرة".

وأوضح التجمع أنه ينتظر رد العسكري إيجابًا أو سلبًا

للتحرك في خطوة جديدة، وأشار إلى أنه استلم مقترحات من وسطاء يوم الأحد وتجري الآن دراستها للرد عليها، وتابع: "هناك شخصيات قومية اقترحت مجلسين عسكري ومدني برئاسة رئيس المجلس العسكري البرهان، كما اقترحت تبعية القضاء للمجلس التنفيذي أي أنه غير مستقل".

وأكد التجمع بأنه وحلفاؤه يدرسون كل المقترحات لكنهم متمسكون بإعلان الحرية والتغيير .

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وفي الأثناء أعلن التجمع في

بيان أمس، عن محاولات يومية لفض الاعتصام متهما بلدية الخرطوم بالتقصير في هذا الأمر.

ونقلت صحيفة الانتباهة عن تجمع المهنيين السودانيين أن المجلس العسكري يمارس الجرجرة في التفاوض ويراهن على شهر رمضان الكريم لإنهاء الاعتصامات، التصعيد مهم لكن استخدامه بحكمة وفي زمنه أهم".

من جهتها، نفت بلدية الخرطوم صلتها بإغلاق محطات الصرف الصحي وتسببها في إغراق ميدان الاعتصام بالمياه حول القيادة العامة في محاولة لفض الاعتصام.

وأعلنت صحيفة "الراكوبة"، أن بلدية الخرطوم نفت أي علاقة لها بمحطات وشبكات الصرف الصحي بإدارة أو تشغيل باعتبارها تتبع لوزارة مختصة وهيئة مشرفة على تشغيلها.