هبوط طائرة سنغافورية اضطراريًا في مطار دلهي الدولي

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية اضطراريًا في مطار دلهي الدولي بالعاصمة الهندية نيودلهي، إثر حدوث خلل في أحدالإطارات.
ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم الخميس، أن الطائرة- من طراز
"إيه380-800"- كانت تقل 228 شخصًا، مشيرة إلى أنه لم يصب أي من الركاب، أو طاقم الطائرة بأذى، ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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