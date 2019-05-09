اخبار العالم

كوريا الجنوبية: بيونج يانج تطلق مقذوفًا نحو البحر الشرقي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكدت كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الخميس مقذوفًا غير معروف من إقليم بيونج-أن الشمالي في

غرب البلاد.


ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن هيئة أركان القوات

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
المسلحة الكورية الجنوبية قولها إن كوريا الشمالية أطلقت المقذوف من منطقة شينوري في إقليم بيونج آن الشمالي نحو البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية: بيونج يانج تطلق مقذوفًا نحو البحر الشرقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا