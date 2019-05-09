كوريا الجنوبية: بيونج يانج تطلق مقذوفًا نحو البحر الشرقي

أكدت كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الخميس مقذوفًا غير معروف من إقليم بيونج-أن الشمالي في

غرب البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن هيئة أركان القوات

المسلحة الكورية الجنوبية قولها إن كوريا الشمالية أطلقت المقذوف من منطقة شينوري في إقليم بيونج آن الشمالي نحو البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية.