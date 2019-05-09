بوتين: روسيا مستعدة للتعاون مع العالم لمحاربة الإرهاب والنازية الجديدة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده مستعدة للتعاون مع البلدان الأخرى لمحاربة الإرهاب والتطرف والنازية الجديدة، داعيًا المجتمع الدولي لإنشاء نظام أمني متساوٍ وفعال.

قال بوتين - خلال عرض عسكري بالساحة الحمراء بموسكو لإحياء الذكرى الـ74 للنصر على ألمانيا النازية، اليوم الخميس - "إن روسيا منفتحة على التعاون مع جميع الدول المستعدة لمواجهة الإرهاب والنازية الجديدة والتطرف"، مضيفًا "أن المقاومة الجماعية للأفكار القاتلة أمر بالغ الأهمية".

ودعا جميع البلدان إلى إدراك مسئوليتها المشتركة عن إنشاء نظام أمني فعال ومتكافئ

للجميع، مضيفًا: "مع مرور السنوات ندرك أكثر فأكثر القوة الأخلاقية والقيمة الأبدية للنصر العظيم الذي حققه شعبنا، الذي أنقذ وطننا، ووفر سندًا وأملًا للبشرية جمعاء وبات محررًا أساسيًا لشعوب أوروبا".ووصف بوتين يوم النصر بأنه "يوم فخرنا وحزننا، يوم شكرنا اللامحدود لحماة الوطن الذين دحروا النازية"، محذرًا من وجود محاولات في بعض الدول تستهدف تحريف حقيقة الحرب وتعظيم شأن أتباع النازية.وشارك هذا العام في العرضالعسكري بالساحة الحمراء بموسكو أكثر من 13600 من أفراد القوات المسلحة الروسية، إضافة إلى أحدث أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية.من جهة أخرى، نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، وجود خطط لإجراء محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني في المستقبل القريب.وردًا على سؤال بشأن مثل هذه المحادثات، قال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس: "لا توجد تحضيرات لمحادثات مرتقبة بين بوتين وروحاني".وأشار المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية إلى أن الرئيس بوتين تلقى رسالة من نظيره الإيراني، أحضرها معه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الأربعاء، أثناء لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.