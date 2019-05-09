مسؤول أميركي يكشف حقيقة “سيناء وصفقة القرن”

جدد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، تأكيده أن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي تحمل اسم “صفقة القرن”، لن تشمل منح أراض من شبه جزيرة سيناء المصرية للفلسطينيين.

وكتب غرينبلات، في تغريدة جديدة على حسابه في موقع “تويتر”: “للأسف، مازلت أسمع تقريرا عن ذلك”، مرفقا ذلك بصورة مما كتبه في تغريدة سابقة حول الأمر.

وكان المسؤول الأميركي قال في تغريدة سابقة “سمعت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعى تقول إن خطتنا التى طال انتظارها لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ستشمل توسيع قطاع غزة ليشمل جزءا من سيناء. هذا كذب”.

وكانت وسائل إعلامية إسرائيلية سربت بنودا، قالت إنها من “صفقة القرن”المنتظرة، تظهر بعض النقاط الرئيسية في الاتفاق.

ومن بين البنود، زعمت التقارير الإسرائيلية أنه جرى الاتفاق على منح أرض من شبه جزيرة سيناء المصرية للفلسطينيين، وهو الأمر الذي نفاه غرينبلات أكثر من مرة.

ومن المتوقع إعلان الخطة الأميركية، بمجرد انتهاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، من تشكيل حكومته الائتلافية، أي في يونيو المقبل.

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وكانت إدارة ترامب قد تعهدت منذ أشهر بطرح خطة للسلام في الشرق الأوسط بعد الانتخابات الإسرائيلية، التي حسمها نتانياهو، ليضمن ولاية جديدة خامسة.

المصدر سكاي نيوز عربية