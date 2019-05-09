كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. غارات تستهدف مواقع الميليشيات في كتاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن الخميس، استهداف مواقع الحوثيين في محيط مركز مديرية كتاف في صعدة، شمال اليمن

وأفادت قناة العربية، أن مقاتلات التحالف قصفت مواقع ميليشيات الحوثي بالقرب من مركز مديرية كُتاف بمحافظة صعدة، في وادي سحامة، ما أوقع عددا من القتلى و الجرحى في صفوفهم وأدى إلى تدمير آليات وأسلحة .

وكانت المقاتلات استهدفت الثلاثاء أيضاً تعزيزات عسكرية للميليشيات الحوثية في وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف شرق صعدة.

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كما نشر التحالف قبل يومين فيديوهات تظهر عمليات مراقبة واستهداف دقيقة لعناصر من المليشيا الحوثية ومعداتهم من مختلف الجبهات، بما فيها صعدة.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية أن أعداد قتلى الميلشيات بلغت 307 خلال الأسبوع الماضي في مختلف الجبهات.