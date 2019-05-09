كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: ألوية العمالقة تطرد الحوثيين من مواقع إستراتيجية في تورصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات من ألوية العمالقة والحزام الأمني وقوات اللواء 33 مدرع في الجيش اليمني من استعادة مواقع استراتيجية ومنها موقع موقب والشجفى بعد معارك عنيفة خاضتها القوات ضد الميليشيات الحوثية في جبهة تورصة بأطراف مديرية الأزارق.

وأفادت مصادر عسكرية للمركز الإعلامي لألوية العمالقة اليوم الخميس، أن قوات العمالقة المساندة لقوات الحزام الأمني وقوات اللواء 33 مدرع استعادت مواقع مهمة وحررت قريتي حبيل حويدى وقرية مقربة التي كانت تسيطر عليها المليشيات، وتقدمت نحو مناطق مقيلان وباهر وتخوض اشتباكات عنيفة لدحر وملاحقة مسلحي مليشيات الحوثي في جبهة تورصة.

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وذكرت المصادر أن المليشيات تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ولقي العشرات من مسلحيها مصرعهم أثناء المعارك العنيفة التي خاضتها قوات العمالقة والحزام الأمني ضد مليشيات الحوثي.

يذكر أن قوات ألوية العمالقة دفعت بتعزيزات عسكرية إلى منطقة تورصة في أطراف مديرية الأزارق بمحافظة الضالع وتضمنت التعزيزات مقاتلين من الألوية الرابع والخامس والثاني عشر عمالقة مع العتاد العسكري لمساندة قوات الحزام الأمني وقوات اللواء 33 مدرع في جبهة تورصة بأطراف مديرية الأزارق.