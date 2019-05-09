كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة العليا في الهند ترفض الادعاء بأن راهول غاندي بريطاني سرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت المحكمة العليا في الهند، اليوم الخميس، التماسًا يسعى إلى منع راهول غاندي من خوض الانتخابات العامة الجارية بسبب مزاعم بأنه بريطاني سرًا.

ووصفت المحكمة العليا الالتماس، بأنه تافه ومحاولة لبدء "تحقيق متجول" في الادعاءات القديمة ضد "غاندي".

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وقال رئيس المحكمة العليا، رانجان جوجوي: "لمجرد أن الورقة تشير إلى جنسيته كبريطاني، فهل يصبح مواطنًا بريطانيًا؟"

يتهم معارضو "غاندي" بالكذب بشأن جنسيته ويزعمون أنه يحمل الجنسية البريطانية، مستشهدين بالعائدات السنوية التي قدمتها شركة بريطانية انتهت صلاحيتها الآن وكان مديرًا لها.

وكانت وزارة الداخلية الهندية، التي تسيطر عليها حكومة، ناريندا مودي، قد أطلقت الشهر الماضي، خطابًا إلى "غاندي" تطلب منه أن يكون نظيفًا في هذه القضية.