كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوتين" في يوم النصر: سنواصل تعزيز الجيش الروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال العرض العسكري السنوي ليوم النصر في الساحة الحمراء، أن البلاد ستواصل تعزيز قواتها المسلحة.

وقال "بوتين"، في كلمته: "لقد فعلنا وسنفعل كل ما هو ضروري لضمان القدرة القتالية العالية لقواتنا المسلحة".

وأضاف: "في الوقت نفسه، فإن روسيا منفتحة للتعاون مع جميع المستعدين لمقاومة الإرهاب والنازية الجديدة والتطرف".

احتفل العرض العسكري، اليوم الخميس، بالذكرى الرابعة والسبعين لهزيمة ألمانيا النازية.