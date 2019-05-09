كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات مشتركة لقوات أمريكا واليابان والهند والفلبين في بحر الصين الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت البحرية الامريكية، اليوم الخميس، أن مدمرة صواريخ موجهة أمريكية أجرت تدريبات مع حاملة طائرات يابانية وسفينتين بحريتين هنديتين وسفينة دورية فلبينية، في الممر المائى الذى تطالب به الصين.

وحسبما ذكرت "رويترز"، بينما تم إجراء مناورات مماثلة في بحر الصين الجنوبي في الماضي، فإن العرض المشترك لأربع دول يمثل تحديًا جديدًا لبكين، حيث يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع التعريفات الجمركية على البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار.

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وقال القائد أندرو جيه. كلوج، قائد المدمرة الأمريكية، يو إس إس ويليام لورانس، في بيان: "الارتباطات المهنية مع حلفائنا وشركائنا وأصدقائنا في المنطقة هي فرص للبناء على علاقاتنا الحالية القوية".

أرسلت اليابان واحدة من حاملتي الطائرات الرئيسيتين، إيزومو ، بينما نشرت الهند مدمرة، آي إن إس كولكاتا، وناقلة، آي إن إس شاكتي.

وأوضحت البحرية الأمريكية، أنها تدير عمليات حرية الملاحة في المياه الدولية في جميع أنحاء العالم، حتى في البحار التي يطالب بها حلفاؤها، دون اعتبارات سياسية.