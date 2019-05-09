كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيسكوف: لا تحضيرات لعقد قمة بين بوتين وترامب على هامش "العشرين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الكرملين لا يستبعد لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبو، الذي سيزور سوتشي يومي 13 - 14مايو الجاري.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال ذي صلة:"لا نستبعد [لقاء بوتين وبومبيو]. ستكون هناك مباحثات بين بومبيو و[وزير الخارجية الروسي، سيرغي] لافروف."

وأشار أيضا إلى أن التحضيرات للقاء الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، ودونالد ترامب، الذي كان من الممكن أن يعقد على هامش قمة العشرين في اليابان، لم تجري بعد.

والاثنين الماضي أعلن دميتري بيسكوف، أنه لا توجد أي تطورات بشأن لقاء محتمل بين الرئيسين، بوتين وترامب، بعد محادثتهما الهاتفية.

وقال بيسكوف للصحفين، حول ما إذا كان هناك احتمال لعقد اجتماع بين بوتين وترامب بعد محادثة هاتفية بينهما: "لا، لا توجد تطورات في الوقت الحالي في هذا الشأن".

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وكان بوتين وترامب قد أجريا مكالمة هاتفية في 3 مايو، استمرت لنحو ساعة ونصف، بحسب ما قال بيسكوف.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيسين تحدثا بشأن إمكانية إبرام اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، أو تمديد الاتفاق النووي الاستراتيجي الحالي بين الولايات المتحدة وروسيا.

وأكدت المتحدثة أن الرئيسين تطرقا خلال حديثهما إلى الوضع في كوريا الشمالية وفنزويلا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عقدا أول قمة ثنائية رسمية لهما في هلسنكي في 16 يوليو، وناقشا خلالها اللقاء أزمة اللاجئين السوريين، والموقف في أوكرانيا، والتمدد النووي إضافة إلى مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.