كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكم على اثنين من الجواسيس الروس في الجبل الأسود بتهمة التخطيط لانقلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكمت محكمة في الجبل الأسود على 13 شخصًا، بينهم اثنان من عملاء المخابرات الروسية، بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا بعد إدانتهما بالتخطيط للإطاحة بحكومة البلقان ومنعها من الانضمام إلى الناتو.

وقالت كبيرة القضاة، سوزانا موجوسا، اليوم الخميس، إن الروسيين، اللذين تم تحديدهما على أنهما إدوارد شيشماكوف وفلاديمير بوبوف، قد أدينا بتهمة "محاولة الإرهاب" و "إنشاء منظمة إجرامية". وتم الحكم على الاثنين غيابيًا.

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تلقى "شيشماكوف" عقوبة بالسجن لمدة 15 عامًا، بينما حصل "بوبوف" على 12 عامًا. وحُكم على اثنين من كبار سياسيي المعارضة الصربية بالسجن لمدة خمس سنوات.

وأكد الحكم، أن المجموعة كانت تعتزم الاستيلاء على البرلمان يوم الانتخابات في 16 أكتوبر 2016، واغتيال رئيس الوزراء آنذاك، ميلو ديوكانوفيتش، وتثبيت قيادة موالية لروسيا ومعادية للناتو.

انضم الجبل الأسود إلى الناتو في العام 2017 على الرغم من معارضة موسكو.