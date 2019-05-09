كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهول الهوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهولا على الحدود بين البلدين.

وأضافت هيئة الأركان الكورية الجنوبية في بيان لها أن المقذوف أطلق في حوالي الساعة 4:30 مساءا باتجاه الشرق من الحدود الفاصلة في شمال غرب كوريا الشمالية وتحديدا في منطقة سينوري".

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وأطلقت بيونجيانج الأسبوع الماضي عددا من القذائف وصاروخا واحدا قصير المدى على الأقل من الساحل الشرقي إلى المحيط.