كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يحث إيران على احترام الاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث الاتحاد الأوروبي، إيران على احترام الاتفاق الدولي الذي يحد من الطموحات النووية للجمهورية الإسلامية، قائلًا؛ إنه يهدف إلى مواصلة التجارة مع إيران على الرغم من العقوبات الأمريكية.

وقال الاتحاد الأوروبي والقوى الأوروبية الكبرى - بريطانيا وفرنسا وألمانيا -، اليوم الخميس، في بيان، إنهم "يلاحظون بقلق بالغ البيان الذي أدلت به إيران بشأن التزاماتها بالاتفاق النووي".

وأضاف البيان: "إننا ما زلنا ملتزمين تمامًا بالحفاظ على الصفقة وتنفيذها بالكامل، والتي أقرها مجلس الأمن الدولي".

وأشارت قوى الاتحاد الأوروبي، أنها: "تأسف على إعادة فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة وتبقى مصممة على مواصلة بذل الجهود لتمكين استمرار التجارة المشروعة مع إيران".