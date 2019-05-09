بدر هاري يعود للمنافسات بـ6 نزالات..وترقب لمواجهة “الثأر” أمام ريكو

أكد بدر هاري، البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ، عودته إلى المنافسات الرياضية، بعد فترة غياب طويلة بسبب مشاكل مع القضاء الهولندي، وأيضاَ تورطه في استعمال مواد محظورة في منافسات “غلوري” العالمية.

بدر هاري نشر عبر حسابه الرسمي على “الانتسغرام” صورة تجمعه بممثلين عن السلسة العالمية، موضحاً بأن وقع على عقد جديد يضم إقامة 6 نزالات خلال السنوات المقبلة.

ونجح البطل هاري في العودة إلى سكتة الانتصارات بعد تغلبه، شهر مارس 2018 على المصري جرجس حصدي، مستعيداً توهجه العالمي، عقب خسارة سابقة أمام الهولندي ريكو بعدما تعذر عليه مواصلة النزال بسبب الإصابة التي آلمت به، وحرمته من مواصلة المنافسة على القلب العالمي.

هذا ولازالت الجماهير تنتظر نزال الثأر أمام الهولندي ريكو، حيث حرمته الإصابة سابقاً من الفوز عليه، ليؤكد بأن مواجهة جديدة ستجمعه به دون الكشف عن تفاصيل إضافية.