دراسة.. المغاربة في صدارة الشعوب المواظبة على الصلاة

كشف “مركز بيو” الأميركي، للأبحاث، معطيات بشأن مواظبة العديد من الشعوب على الصلاة، وجاء المغرب من بين الدول التي تواظب شعوبها على الصلاة؛ إذ صرح 80 في المائة من المغاربة، على أداء الصلاة يوميا.

وحسب التقرير ذاته، فإن الجزائر تصدرت البلدان المغاربية المشمولة بهذا التصنيف، بحيث صرح 88 في المائة من الجزائريين البالغين أنهم يواظبون على أداء الصلاة يوميا. كما سجلت الدراسة ذاتها، أن 67 في المائة من التونسيين يواظبون على الصلاة.

وقد شمل التصنيف بلدانا من مختلف أنحاء العالم العربي، من بينها مصر التي حازت على 73 في المائة، وفي لبنان 52 في المائة.

وعلى الصعيد العالمي، تصدرت أفغانستان الدول التي تواظب شعوبها على الصلاة بحيث صرح 96 في المائة من الأفغانيين البالغين أنهم يؤدون الصلاة يوميا.

أما أقل الشعوب مواظبة على الصلاة، فهم الصينيون، حيث لا يتجاوز عدد البالغين الذين صرحوا بأدائهم الصلاة يوميا 1 في المائة.

وقال المركز ذاته، إنه تبين من خلال الدراسة، أنه ثمة علاقة وطيدة، بين أداء الصلاة بشكل يومي والناتج الداخلي الخام للدول.

وخلصت الدراسة، إلى أن نسبة كبيرة من البلدان، التي تسجل نسباً أضعف من حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام، تسجل أعلى نسب من أداء الصلاة بشكل يومي، والعكس، بمعنى أن الدول التي ناتجها الداخلي الخام مرتفع، تكون نسبة شعوبها في أداء الصلاة ضعيفة.