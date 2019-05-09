تجنب العصائر والحلويات.. منظمة الصحة العالمية تقدم نصائح لإنقاص الوزن في رمضان

في الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم، ينتاب عدد من المغاربة هاجس زيادة الوزن، بسبب وتناول أصناف متنوعة من الأطعمة والمشروبات، التي تضم سعرات حرارية مرتفعة، وتقطع فترات النوم، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى تقديم 8 نصائح تؤمن إنقاص الوزن.

وذكرت المنظمة، في أحدث تقاريرها، أنه من أجل تجنب زيادة الوزن، يلزم تقسيم وجبة الإفطار إلى 3 وجبات، تكون أولاها خفيفة بعد أذان المغرب، ومكونة من كوب واحد من المياه، 3 تمرات، وطبق من الحساء، وتليها وجبة ثانية، بعد الإفطار بنصف ساعة، تضم عناصر غذائية متنوعة، مثل الكربوهيدرات والخضروات، والبروتينات، باعتبارها الوجبة الرئيسة، قبل الفاكهة كوجبة ثالثة عقبل العشاء.

ونصحت المنظمة الصحية، باعتماد غذاء متوازن ومتنوع، يحتوي على كميات كبيرة من الخضروات الغنية بالألياف، لأنها تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، مع ضرورة تحضير الأطعمة بطريقة صحية، وتجنب الأطعمة المقلية، وذات النسب المرتفعة من الملح والبهارات، التي تعيق خسارة الوزن.

كما أرشدت للجوء إلى شرب العصائر الطازجة دون إضافة سكر، داعية في الوقت نفسه، إلى الابتعاد عن شرب العصائر الصناعية، والمشروبات الغازية، في وجبة الإفطار والسحور أيضًا، كونها تتوفر على نسب مرتفعة من السكر والدهون، وتزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري.

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وشددت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها، على ضرورة ممارسة التمارين الرياضية خلال شهر رمضان، باعتبارها من أهم النصائح لإنقاص الوزن، مشيرة إلى أن أفضل وقت للتدريبات هو عقب الإفطار بساعتين، لإعطاء فرصة للمعدة لهضم ما تم تناوله.

كما نصحت الصائمين بالابتعاد عن ممارسة الرياضة خلال ساعات النهار، لأنها تعرض الصائم للعطش الشديد والجفاف، ما ينجمه عنه مشاكل صحية نتيجة نقص السوائل بالجسم، ولفتت الانتباه إلى أن شرب مقدار كاف من المياه خلال ساعات الإفطار، يساعد الجسم على حرق الدهون، حيث يحتاج الجسم، بحسب المنظمة، من 8 إلى 12 كوبا من الماء يوميا، مع توزيعها بين وجبتي الإفطار والسحور.

وفي آخر ثلاث نصائح، أرشدت المنظمة إلى الابتعاد عن تناول الحلويات في رمضان، لاحتوائها على نسب مرتفعة من السكريات، والدهون المشبعة التي تزيد الوزن، إلى جانب الحفاظ على نمط نوم صحي خلال رمضان، موضحة أنه “أمر محوري”، لأن النوم المتوازن يساعد الجسم على حرق كميات كبيرة من الدهون.

وحثت المنظمة، على تجنب الإكثار من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة، من أجل نوم هادئ، بالإضافة إلى تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات في وجبة السحور، لأنها تؤدي إلى الأرق، مع عدم ممارسة أي نشاط بدني قبل ساعة من النوم.