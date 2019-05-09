يتيم: التمييز في الأجر ومناصب المسؤولية على أساس الجنس لازال مستمرا

قال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إن “التمييز في الأجر ومناصب المسؤولية على أساس الجنس لايزال مستمرا”.
وأضاف الوزير، خلال لقاء دراسي في مجلس النواب، بعد زوال اليوم الأربعاء، حول الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، “ينبغي أن نقر أن أمام بلادنا عمل كبير يجب أن نقوم به بشكل جماعي، الحكومة والمجتمع المدني، أيضا، والمطلوب اجتهاد، وعمل”.
واعتبر الوزير أن موضوع “المساواة بين الجنسين يؤكد إشكالية لها بعد تاريخي، وحضاري، وثقافي”، وأوضح أنه “إن كان هناك من جهد، أو إضافة لحركات الإصلاح السياسي، والاجتماعي، فلا يمكن أن تتم دون إعادة النظر في مكانة المرأة، ووضعها في المجتمع”، مشددا على أن “لا مبرر لأي تمييز”.
وعاد يتيم إلى الحديث عن تشغيل العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية، وقال إن العملية ناجحة جدا من الناحية الاقتصادية.
وأضاف الوزير نفسه: “حدثت مشوشات وتضخيم حوادث، يمكن أن تكون وقعت، كما يمكن أن تقع في المغرب أيضا”.
وتابع يتيم أن “العملية واكبتها الوزارة في نسختها الثانية، واتخذت اجراءات جديدة، منها التحقق من هوية النساء، اللائي سيذهبن”.
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