اليوجا اللطيفة للنساء | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 12/ 05/ 2019

الزمان: 11:00

المكان: مركز السفينة، رام الله

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درس في اليوغا اللطيفة لجميع المستويات مع مجدل صبح.

في منتصف أسلوب الحياة العصري الصاخب الذي نعيش فيه، سوف نتعلم كيفية اكتساب القوة والمرونة والاسترخاء من خلال العمل مع أدوات التنفس القوية ووعي العقل.

مجدل صبح معلمة يوجا معتمدة. تلقت تدريبات علاج اليوغا لمدة 500 ساعة في الهند والولايات المتحدة. مع خبرتها التدريسية التي تمتد لثلاث سنوات ، تركز على الجوانب العلاجية لليوغا وتقوية الجسم والعقل وتضميد جراحهما.

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