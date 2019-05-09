تدريب التحدث أمام جمهور للخبراء وأصحاب الأعمال | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 12/ 05/ 2019 الزمان: 10:00 المكان: الكفاءات للتنمية البشرية والإعلام، رام الله Advertisements تدريب ممنهج مخصص لكسر الحواجز وتطوير الذات، يمكنك من التعبير أمام جمهورك كما ينبغي لك أن تكون

ويمكنك من تطوير نقاط القوة في قدراتك التواصلية، وتقوية نقاط الضعف في الرسالة التواصلية، وينقل الوعي لديك من منطقة المخاوف إلى منطقة الثقة والجرأة والتألق، ويجعلك قادرًا على طرح ما لديك من معارف ومهارات بطريقة جذابة، ويطور لغة الجسد وظهورك أمام الجمهور أو الكاميرا بشكل مميز ومهني. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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