137 مستوطنا اقتحموا الأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فراس الدبس، في تصريح مقتضب، إن "137 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم".
ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد الأقصى قبل مغادرته من جهة باب السلسلة، علما بأن عددا كبيرا من المواطنين يتواجد في المسجد المبارك للتعبّد خلال شهر رمضان.
وكانت جماعات يمينية استيطانية وجماعات الهيكل قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد بمناسبة احتفال إسرائيل بعيد "استقلالها"، اليوم الخميس.
وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.
وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.
وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية بالأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن الشرطة الإسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.
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