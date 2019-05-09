عاصمة ولاية كولورادو تجيز استخدام مخدر الفطر السحري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دلّت نتائج غير رسمية لتصويت في مدينة دنفر على أن المدينة ستصبح أولى المدن الأميركية التي تجيز مخدر الفطر السحري المسبب للهلوسة.

وكان التصويت في دنفر عاصمة ولاية كولورادو حول إنهاء فرض عقوبات جنائية على من هم 21 عاما فأكثر بتهمة تعاطي أو حيازة مخدر السيلوسيبين الذي يعرف على نطاق واسع باسم الفطر السحري.

وستعلن لجنة في دنفر النتائج يوم 16 أيار/ مايو لكن الإحصاء النهائي على موقعها الرسمي أشار يوم الأربعاء إلى أن 50.56 في المئة من الناخبين يوافقون على الأمر فيما عبر 49.44 في المئة عن رفضهم.

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وأفادت جماعة "ديكريمينالايز دنفر" التي قادت جهود إجراء هذا التصويت أن السيلوسيبين له العديد من الفوائد الطبية إذ اتضح أنه يحد من الاكتئاب والتوتر ويساعد في العلاج من إدمان التبغ والكحول والمواد الأفيونية وكذلك يخفف أعراض اضطراب ما بعد الصدمة.

وخشى بعض المعارضين من أن تعزز هذه المبادرة صورة دنفر بوصفها ملاذا للمخدرات حيث كانت كولورادو من أوائل الولايات الأميركية التي تجيز حيازة وبيع الماريحوانا للأغراض الترويحية (الترويح عن النفس).