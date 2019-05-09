انت الان تتابع تفاصيل خبر للمرة الثانية في 10 أيام.. ابتزاز السعودية يعود لخطابات ترامب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 11:54 صباحاً - عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجدداً، للحديث عن الحماية التي توفرها الولايات المتحدة للسعودية وما عليها أن تدفعه مقابل ذلك، وذلك للمرة الثانية خلال 10 أيام.

وقال ترامب في تجمُّع لأنصاره، مساء أمس الأربعاء: "السعودية دولة ثرية جداً ندافع عنها، وليس لديها سوى النقود، وهي تشتري الكثير منا، اشترت منا بـ450 مليار دولار"، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من الدول التي تحميها بلاده، لكنها تحترمها.

وقبل نحو 10 أيام وتحديداً في 28 أبريل الماضي، كشف ترامب تفاصيل عما دار بينه وبين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن دفع الرياض ثمناً للحماية العسكرية التي توفرها لها واشنطن، وجدد رفضه الدعوات المرفوعة داخل بلاده لمقاطعة السعودية.

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وفي كلمة ألقاها آنذاك، أمام تجمُّع لمؤيديه في ولاية ويسكنسن الأمريكية، قال ترامب موضحاً الجهود التي يبذلها لدفع الدول الحليفة صوب الإسهام أكثر في تعزيز قدراتها الدفاعية، بدفع مزيد من الأموال: "اتصلت بالملك (سلمان بن عبد العزيز)؛ فأنا معجب بالملك، وقلت: أيها الملك، نحن نخسر كثيراً في الدفاع عنكم، أيها الملك لديكم أموال كثيرة..".

وأضاف ترامب مخاطباً الحشود: "يشترون (السعودية) الكثير منا، اشترَوا بقيمة 450 مليار دولار.. لدينا أشخاص يريدون مقاطعة السعودية! هم اشتَروا منا بقيمة 450 مليار دولار، وأنا لا أريد خسارتهم وخسارة أموالهم.. وعسكرياً نحن ندعم استقرارهم"، وفق ما نقلته "سي إن إن".

وكان الرئيس ترامب تحدث في مناسبات عدة خلال الأشهر الماضية، عن طلبه من الملك سلمان دفع مزيد من الأموال نظير الحماية الأمريكية لبلاده.

وتثير تصريحات ترامب بهذه اللهجة الامتعاض والسخرية في آن معاً، بين من يعتبرها إهانة للمملكة ومن يجدها نتيجة حتمية للولاء المطلق لواشنطن.