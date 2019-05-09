بالصور والفيديو .. ظهور جديد لرئيس الإمارات



وبين المسؤولين الذين استقبلهم الشيخ خليفة، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب وحكام الإمارات. وتظهر صور وفيديوهات نشرت مساء امس الأربعاء الشيخ خليفة بن زايد الذي لم يظهر إلا في حالات نادرة أمام عدسات وسائل الإعلام منذ إصابته بجلطة أوائل عام 2014، وهو يتقبل التهاني من حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وبين المسؤولين الذين استقبلهم الشيخ خليفة، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب وحكام الإمارات. — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) #فيديو_وام | #رئيس_الدولة يتقبل التهاني من #حكام_الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام بشهر #رمضان المباركhttps://t.co/1SmTPQPbcu pic.twitter.com/MFGJ2Bopur — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 8, 2019 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews)

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