مقصلة أردوغان.. اعتقال 12 موظفا أمنيا في 7 ولايات والتهمة غولن

اعتقلت سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، 12 شخصا على خلفية اتهامهم بالانتماء إلى جماعة رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام التركية، فقد صدر قرار الاعتقال عن النيابة العامة بولاية ماردين جنوبي شرقي البلاد.

والأشخاص المطلوبون كانوا موظفين بإدارة الأمن العام قبل أن يتم فصلهم من قبل بموجب مرسوم رئاسي؛ لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة غولن.

وعقب صدور قرار النيابة العامة بدأت فرق مكافحة الإرهاب مداهمة عناوين المطلوبين بشكل متزامن في 7 ولايات مختلفة.

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ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفاً و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفاً فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.