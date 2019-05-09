ترامب يتوعد إيران وطائفية الحوثي.. النشرة الصباحية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترامب يوسع دائرة العقوبات على إيران لتشمل حظر تصدير المعادن، وإمام أوغلو يدعو سكان إسطنبول إلى تلقين أردوغان درسا في إعادة الانتخابات، المعارضة السودانية تلوح بالعصيان المدني الشامل، بومبيو يتوقع استعادة كل دولة رعاياها من إرهابيي داعش، والحوثي يعزز مشروعه الطائفي ويعين عمه وزيرا للداخلية بصنعاء.. وغيرها من الأخبار في المجالات كافة تجدها في النشرة الصباحية لـ"العين الإخبارية" ليوم الخميس 9 مايو/أيار 2019.. للاطلاع اضغط هنا

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