الان تتابع ابن ترامب يمثل أمام الشيوخ الأمريكي للتحقيق في التدخل الروسي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أفادت وسائل إعلام أميركية أنّ مجلس الشيوخ استدعى الابن البكر للرئيس دونالد ترامب للاستماع لإفادته بشأن التحقيق الروسي. بحسب وسائل الإعلام فإنّ لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الجمهوريون تريد الاستماع للمرة الثانية لدونالد ترامب جونيور في إطار هذا التحقيق الذي انتهى في مارس ولم يخلص إلى أدلّة على حصول تآمر بين موسكو وفريق المرشح الجمهوري خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.

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