روسيا تطرد دبلوماسيين سويديين بعد رفض تأشيرة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab قرار موسكو جاء ردا على اعتقال مواطن روسي في ستوكهولم

وقالت متحدثة باسم الخارجية لفرانس برس إن "روسيا ردت بالطلب من دبلوماسيين سويديين اثنين مغادرة روسيا، ونأسف لذلك".

ويأتي هذا القرار بعد شهرين من توقيف شخص يعمل في القطاع التكنولوجي ومتهم بالتجسس لحساب روسيا في 27 فبراير في ستوكهولم.

وذكرت الشرطة السويدية آنذاك، أنها ألقت القبض على المشتبه به في وقت متأخر من الثلاثاء، حيث يعتقد أنه كان يمارس "نشاطا إجراميا منذ عام 2017 على الأقل"، وامتنعت عن ذكر اسم المشتبه به.

وقال دانيل ستنلينغ رئيس وحدة مكافحة التجسس في الشرطة في بيان: "نشتبه في أن ضابطا بالمخابرات الروسية يعمل في السويد تحت غطاء دبلوماسي".