ترامب يفرض عقوبات جديدة على المعادن الصناعية الإيرانية

واشنطن (رويترز) - فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عقوبات جديدة تستهدف إيرادات إيران من صادرات المعادن الصناعية، وهدد بمزيد من الإجراءات ما لم تغير طهران سلوكها "بشكل أساسي".
وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب أصدر أمرا تنفيذيا يشمل قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس في إيران، والتي تشكل أكبر مصدر لإيرادات الصادرات غير البترولية وتمثل عشرة بالمئة من صادرات الجمهورية الإسلامية.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
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