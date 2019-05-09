طرد امرأة من طائرة نيوزيلندية بسبب "فيديو"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الطائرة كانت متوجهة من مدينة ويلينغتون صوب أوكلاند طرد طاقم طائرة تابعة للخطوط النيوزيلندية امرأة، بعدما رفضت مشاهدة تعليمات وإرشادات السلامة، حسبما قالت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وكانت المرأة على متن طائرة متوجهة من مدينة ويلينغتون صوب أوكلاند، الثلاثاء، في الرحلة رقم "NZ424".

وذكر المصدر أن المرأة، التي وصفها ركاب آخرون بأنها "ذات مظهر ثري"، رفضت طلبات مضيفي الطيران القاضية بمشاهدة فيديو تعليمات السلامة.

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وقال أحد الركاب لموقع نيوزيلندي محلي: "حين بدأ عرض الفيديو، رفضت المرأة المشاهدة وأنزلت وجهها إلى الأسفل".

وتابع: "حاول مضيفو الطيران بكل لباقة وأدب حث المرأة على المشاهدة أو الاستماع على الأقل، إلا أن الراكبة وضعت يديها على أذنيها، في تجاهل تام للمضيفين".

وبعدما طال صبر الركاب وطاقم الطائرة، اضطر الربان إلى إنزال الراكبة بسبب "رفضها الامتثال لتعليمات الطاقم"، فيما قال متحدث باسم الخطوط النيوزيلندية، إن الشرطة كانت تنتظر عند البوابة من أجل التحقيق مع السيدة.