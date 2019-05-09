اخبار العالم

ترامب: لن أسمح بنشر تقرير مولر الكامل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

دبي - بواسطة محمد فارس رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالب ديموقراطيي الكونغرس الذي يطالبون بالحصول على نسخة كاملة من تقرير المدعي الخاص روبرت مولر حول التحقيق الروسي، ووصف ترامب المطالب بأنها "غير قانونية".Provided by Deutsche Welle © picture alliance/AP Photo/P. Sancy Provided by Deutsche Welle

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء (الثامن من أيار/مايو 2019) تمسكه بامتيازاته التنفيذية، وقال إنه لن يسمح بتسليم تقرير مولر الكامل والأدلة التي تم جمعها إلى الكونغرس، حسبما قال البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز "لا البيت الأبيض ولا وزير العدل (بيل) بار سيردان على المطالب غير القانونية" للديموقراطيين. وأضافت "يرى الأميركيون بوضوح أن المناورات اليائسة لجيري نادلر (رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب) تهدف إلى تحويل أنظارهم عن النجاحات التاريخية للرئيس (دونالد ترامب) وعن اقتصاد مزدهر".

وندد نادلر فوراً بخطوة "غير مسبوقة"، ودعا جميع النواب إلى التحرك باسم "المؤسسات". وقال "لا أحد، لا وزير العدل ولا الرئيس، بإمكانهم أن يكونوا فوق القانون".

وكان التحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية محور صراع سياسي كبير في واشنطن خلال العامين الماضيين. وجاء إعلان اليوم الأربعاء في الوقت الذي تستعد فيه اللجنة القضائية بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لاتهام وزير العدل بالازدراء بسبب رفض الإدارة الامتثال إلى عمليات استدعاء مرتبطة بالقضية.

وخلال حديث في الكونغرس، قال نادلر إن هناك" واجبا دستوريا للرد " كجزء من مسؤوليات الرقابة لدى المشرعين. ووصف خطوة الرئيس بتمسكه بامتيازاته التنفيذية بأنها "خطوة مأساوية".

ز.أ.ب/ه.د (د ب أ، أ ف ب)

انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • معاداة السامية في فرنسا وكراهية اليهود

    معاداة السامية في فرنسا وكراهية اليهود

    معاداة السامية في فرنسا وكراهية اليهود

    شعار dw.com dw.com
  • بسبب الكراهية.. يهود فرنسيين يهاجرون إلى إسرائيل

    بسبب الكراهية.. يهود فرنسيين يهاجرون إلى إسرائيل

    اضطرار يهود فرنسيين للهجرة إلى إسرائيل بسبب الكراهية

    شعار dw.com dw.com
  • غوايدو يدعو إلى

    غوايدو يدعو إلى

    غوايدو يدعو إلى

    شعار dw.com dw.com

1

Advertisements

إلغاء

الإعدادات

إيقاف

HD

HQ

SD

LO

مسائية DW: رصد لأهم تداعيات تقرير مولر على ترامب

شعار dw.com
dw.com

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لن أسمح بنشر تقرير مولر الكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا