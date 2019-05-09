شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 9 قرارات لرئيس الوزراء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، 9 قرارات للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تضمنت تخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة بعدد من المحافظات. وكان رئيس الوزراء قد وافق على تخصيص قطع أراضٍ، بكل من قرية بني غنى مركز سمالوط محافظة المنيا، وكذا قرية عمر مكرم مركز بدر محافظة البحيرة، لإقامة وحدتين صحيتين، وتم تخصيص قطعة أرض بنطاق حى السلام ثان، محافظة القاهرة لإقامة مستشفى عام، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الموقع وإلا يُلغى الترخيص وتُسحب الأرض، وأخرى بمركز الباجور محافظة المنوفية، لإقامة نقطة إسعاف، وكذا قطعة أرض بمركز شبراخيت، محافظة البحيرة، لإقامة وحدة بيطرية.

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