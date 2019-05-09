أعلن رئيس نقابة موظفي "​مصرف لبنان​" عباس عواضة، في تصريح لقناة الـ"LBCI"، "إرجاء اجتماع الجمعية العمومية للموظفين الّذي كان مقرّرًا غدا والإضراب سيبقى معلّقًا إلى حين تبلور الأمور الإيجابية في ملف حقوق موظفي "مصرف لبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان: الإضراب سيبقى معلقا لحين تبلور الأمور الإيجابية بملف حقوقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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