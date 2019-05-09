أهالي المنصورية يواصلون لليوم الثالث على التوالي احتجاجهم على وصلة التوتر العالي

واصل أهالي ​المنصورية​ لليوم الثالث على التوالي احتجاجهم على وصلة ​التوتر العالي​. وفي سياق متصل يعقد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اجتماعا في بكركي لبحث ملف وصلة المنصورية بحضور وزيرة الطاقة ندى بستاني.

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