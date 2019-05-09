الطبيب المعالج لصفير: وضعه مقلق ولكن مستقر مع إشارات تحسن

أكد الطبيب المعالج للبطريرك الماروني السابق ​مار نصرالله بطرس صفير​ أن "حالة البطريرك مقلقة لكنها مستقرة ولكنها خطيرة مع إشارات تحسن ولكن لا نستطيع الجزم"، مشيراً إلى "اننا نتكل على الله وهو لا يخاف من الموت وايمانه كبير ونتمنى له الشفاء العاجل و​السنة​ الماضية مرينا بنفس المرحلة ونتمنى أن تمر هذه السنة أيضا وطالما لديه حظ فلن نستسلم".

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