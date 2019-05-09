الاتحاد الأوروبي يرفض أي مهل من إيران بشأن الاتفاق النووي

أفادت وكالة "AFP" بأن ​الاتحاد الأوروبي​ رفض أي مهل من ​إيران​ بشأن ​الاتفاق النووي​. وكان قرار تعليق طهران بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى وتوقيف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، أثار ردود فعل دولية. فلم ترحب بريطانيا بالقرار واعتبرته خطيرا، بينما أكد الكرملين أن روسيا ملتزمة بالاتفاق النووي، وأنها ستسعى لحض الأوروبيين على "الوفاء بالتزاماتهم". ومن جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي إن قرار إيران "ملتبس في شكل متعمد".

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