خارجية إيران: ندعم كوبا أمام إجراءات الحظر الأميركية الجديدة

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​، بشدّة "سياسات ​الولايات المتحدة الأميركية​ العدائية ضدّ كوبا، بخاصّة تفعيل المادة 3 من قانون هلمز- بيرتون".

وشدّد على أنّ "واشنطن أثبتت بإجرائها هذا مرّة أُخرى، بأنّها تستخدم أيّ أداة غير مشروعة للضغط على الدول المستقلة، ورغم المعارضة السنوية من قبل الأغلبيّة الساحقة من الدول الأعضاء في منظمة ​الأمم المتحدة​ للحصار الاقتصادي المفروض على كوبا، لا تعرف أي حدود في فرض إجراءاتها اللاإنسانية ​الجديدة​ ضدّ هذا البلد والخرق المتكرر لتعهّداتها".

ولفت موسوي إلى أنّ "إيران إذ تعلن دعمها للحكومة والشعب الكوبي أمام الموجة الجديدة لإجراءات الحظر والتهديدات الأميركية، تدعو الدول المسؤولة لاتخاذ خطوات مؤثّرة أمام الانتهاك المتكرّر للقوانين الدولية من جانب واشنطن".