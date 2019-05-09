مسؤول روسي: جلسة مجلس الأمن حول سوريا ستعقد نهاية الشهر الحالي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي فيرشينين​، أن "جلسة ​مجلس الأمن الدولي​ حول الوضع الإنساني في ​سوريا​ ستعقد في نهاية أيار الحالي"، مشيراً إلى أنه "تجري الجلسات المماثلة بشكل نظامي، وتتم مناقشة الأوضاع في سوريا في مجلس الأمن الدولي من وجهة النظر السياسية والوضع الإنساني على حد سواء. ومن المخطط أن تعقد الجلسة ​الجديدة​ في نهاية الشهر".

وأكد أن "​روسيا​ ستواصل بالتعاون مع ​القوات​ الحكومية في سوريا استهداف الإرهابيين في إدلب"، مشيراً إلى أنه "يدور الحديث حاليا عن الرد على هجمات الإرهابيين ونرد بالتعاون مع القوات الحكومية على الهجمات الإرهابية".