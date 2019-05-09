مسؤول ايراني: لم نحصل على المصالح الاقتصادية في اطار الاتفاق النووي

اكد سفير ومندوب ايران في الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، ان "طهران لم تحصل على المصالح الاقتصادية الموعود بها في اطار الاتفاق النووي بسبب غطرسة الولايات المتحدة الاميركية تجاه اقرب حلفائها"، مشيراً إلى أنه "خلال العام الاخير ابدت الجمهورية الاسلامية الايرانية من نفسها الكثير من الحكمة لتثبت صدقيتها في تنفيذ الاتفاق النووي ولكن للاسف وبسبب غطرسة الولايات المتحدة الاميركية تجاه اقرب حلفائها لم نتمكن نحن من الحصول على مصالحنا الاقتصادية التي وعدوا لنا بها في الاتفاق النووي".
ولفت إلى أنه "لم يبق امامنا خيار سوى ان نعلن توقفنا عن تنفيذ بعض اجزاء الاتفاق النووي لفترة 60 يوما وبطبيعة الحال فاننا نعتقد بان النافذة الدبلوماسية لم تغلق ونحن على استعداد للتفاوض مع شركائنا في الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أنه "كانت الفرصة متاحة امام شركائنا لفترة عام ليعوضوا ما فعلته الولايات المتحدة بالاتفاق النووي وان لم يفعلوا ذلك في غضون الشهرين القادمين فمعنى ذلك انهم لا يملكون الارادة السياسية وحينها سنتصرف نحن وفقا لمصالحنا الوطنية".
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