سأل رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​: "هل صحيح أنّ دورية من ​أمن الدولة​ أتت ل​مداهمة​ مكاتب جريدة "الأخبار"؟ هل عدنا إلى أيام المكتب الثاني؟ واليوم أصبح في ​لبنان​ ثاني وثالث ورابع". وسأل أيضًا في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "هل عدنا إلى عهد الوصاية؟ كيف يمكن القبول باستباحة ​الصحافة​ وغدًا كلّ الحريات الفردية والشخصية؟ وأين موقف الأحزاب وكبار الساسة والمادفعين عن الحريات؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: هل عدنا إلى أيام المكتب الثاني وإلى عهد الوصاية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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