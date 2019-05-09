أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح خاص لـ"النشرة" أنه "صحيح أن قانونا صدر للأملاك البحرية لكن تبقى العبرة في التنفيذ، وإذا احتاج الأمر لتعديل القانون فلتأتي إرادات القانون على مستوى التعديات فهذا الأفضل وعندما يتخبط الجميع بالتثقيف عن مصادر للتمويل والإرادات فمن الطبيعي الذهاب الى أبواب الهدر وأهمها ​الأملاك البحرية​ وغيرها، بدل الذهاب الى جيوب الناس ورواتبهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر هاشم لـ" النشرة": للذهاب الى أبواب الهدر وأهمها الأملاك البحرية كمصدر للإيرادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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