معلوف: الدولة قدمت البدائل لسكان المنصورية بالمقابل لم يتقدم أحد بتقديم الطلبات

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" إدي معلوف إلى أن "الدولة قدّمت البدائل لسكان المنصورية في المقابل لم يتقدّم أحد بتقديم الطلبات والكل كان يعلم مسبقاً أنّ التوتر العالي سيمر في هذه المنطقة"، مشيراً إلى أنه "لو لم يتم اتخاذ القرار بعد دراسة علمية واضحة ومعمقة لكنا كفريق سياسي في مكان آخر ومن يريد أن يشن علينا معركة ويحولها من تقنية إلى سياسية فهذه مشكلته وبالنهاية التقني سيفوز على السياسة".
وفي حديث تلفزيوني، أشار معلوف إلى أن "ما يطرح من أخبار بشأن الموازنة هي أخبار تطرح على الاعلام بطريقة مضخمة"، لافتاً إلى أن "المهم أن لا تصيب نتائج الموازنة الفئة الفقيرة في البلد والمهم أن تصيب الارقام لا مثل موضوع سلسلة الرتب والرواتب".
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