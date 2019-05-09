رئيسة المنظمة الأولمبية الإيطالية للثقافة: إقامة علاقات مع الشبيبة في لبنان لا غنى عنها

دعت رئيسة الجمعية الأولمبية الإيطالية للثقافة والابداع في ​إيطاليا​ لوياكونو دوميتسيانا الى "إقامة علاقات تعاون مع المؤسسات التعليمية في ​لبنان​".

وفي تصريح لها على هامش احتفال توزيع الميداليات على الفائزين في الدورة النهائية للمسابقات الخاصة ب​المدارس الرسمية​ الإيطالية أشارت دوميتسيانا الى أن "لبنان هو بلد العيش المشترك ويبقى نموذجا لا غنى عنه للحوار والتعارف".

واعتبرت أن "للبنان خصوصية بالنسبة للدور البارز للشبان والشابات وحرياتهم بالتعبير"، معبرة عن رغبتها "بإقامة علاقة مع مؤسسات رسمية لبنانية".

ولفتت الى "أننا نعمل منذ عشر سنوات كمنظمة اولمبية موازية ومستقلة لاختيار أفضل المثقفين والمبدعين بين تلامذة و​طلاب المدارس​ الرسمية الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة. تجري مسابقات حقيقية ويصنف الفائزون في المناطق حتى الوصول إلى التصنيف النهائي. أما مواضيع المسابقات فتشمل السياسة الخارجية وعلوم التكنولوجيا والثقافة بشكل عام. إننا نعمل من أجل أجيال متطورة تساهم في بناء المجتمعات".

وأشارت لوياكونو الى أن "الجهل هو أبرز مسببات التطرف وعدم تقبل الآخر. وعدم المعرفة وغياب لغة الحوار وقنوات الاتصال مع الآخر هي أهم أسباب عدم قبول الغير وبالتالي التطرف عن المجتمع".