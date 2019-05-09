خليل بحث مع المنسق الخاص للأمم المتحدة موضوع الموازنة والإصلاحات

بحث وزير المالية علي حسن خليل مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان كوبيس في مجمل القضايا العامة لاسيما موضوع الموازنة والإصلاحات والأوضاع الاقتصادية والمالية.
وأعرب كوبيس عن "دعم الأمم المتحدة للبنان لخطوات الحكومة والوزارة لجهة ضرورة الإسراع بإقرار موازنة تتضمن إصلاحات حقيقية تساعد على مواجهة التحديات".
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