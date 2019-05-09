خليل بحث مع المنسق الخاص للأمم المتحدة موضوع الموازنة والإصلاحات

بحث وزير المالية ​علي حسن خليل​ مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ جان كوبيس في مجمل القضايا العامة لاسيما موضوع ​الموازنة​ والإصلاحات والأوضاع الاقتصادية والمالية. وأعرب كوبيس عن "دعم ​الأمم المتحدة​ للبنان لخطوات ​الحكومة​ والوزارة لجهة ضرورة الإسراع بإقرار موازنة تتضمن إصلاحات حقيقية تساعد على مواجهة التحديات".

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