موظفو مستشفى حاصبيا نفذوا اعتصاما تحذيريا لمدة ساعتين

نفذ موظفو ​مستشفى حاصبيا الحكومي​ اعتصاما تحذيريا لمدة ساعتين في باحة المستشفى للتعبير عن احتجاجاهم على عدم قبض رواتبهم منذ 5 أشهر. وأصدروا بيانا ناشدوا فيه وزيري ​الصحة​ والمالية بـ"التدخل السريع والعاجل لحل أزمة لقمة عيش أكثر من مئة موظف في المستشفى ومنع التوقف عن معالجة مرضى المنطقة، مع ثقتهم على حرص معالي الوزراء المعنيين على استمرارية عمل المستشفى وخدمة أهلنا في المنطقة". كما وأعلنوا عن "ابقاء اجتماعات الموظفين مفتوحة لمتابعة التجاوب ومطالبهم لاتخاذ القرارات المناسبة".

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