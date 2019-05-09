ناجي البستاني: هناك خوف في لبنان من الوصول الى أفق مسدود

إعتبر الوزير السابق ​ناجي البستاني​ أن "الارباك هو سيد الموقف في ​لبنان​ حاليا وهناك خوف من الوصول الى أفق مسدود"، مشيرا الى ان "هناك مزاريب هدر كثيرة ويجب الانتباه لها".

وفي حديث اذاعي رأى البستاني أن "هناك أزمة ثقة بين المواطن والدولة وعندما يتم وضع حد لمزاريب الهدر الحقيقية تعود الثقة للمواطن وعندها سيكون هو السبّاق في التضحية".

وعلق البستاني على ​إضراب​ ​القضاة​ مؤكدا أنه "اتفهم مواقف بعض القضاة ولكن انا مؤيد لفكرة ان ​القضاء​ لا يعتكف".